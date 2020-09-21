【譚炳文設靈】給爸爸的信！ 子女留給炳哥的說話… (18:13)

【今日直擊】譚炳文（炳哥）今天在世界殯儀館「世界堂」設靈，喪禮以佛教儀式進行，並於晚上舉行追思會。無綫為炳哥印製了1500本紀念特刊，特刊記錄了炳哥生平，家屬包括弟妹、仔女、孫兒們等對炳哥的說話，以及有多張具紀念性的珍貴照片。

炳哥和太太婚後育有一仔一女，兒子譚廣銘甚少曝光，他在紀念特刊中讚揚父親是出色演藝人，縱橫演藝界逾60年，無論在播音、歌手、電影及電視等範疇，都成為香港人的集體回憶。譚廣銘表示父親的成就，不單是香港的傳奇，同時也是譚家的典範。廣銘又指能成為譚炳文兒子感到驕傲，並盼來世再續父子緣。

女兒譚淑瑩則以「給爸爸的一封信」送給亡父譚炳文，淑瑩一字一句都充滿對父親思念之情，父女情令人動容，她寫道：「我至親至愛的爸爸，您終於走了，我仍不信這事實，雖然多年來您一直抱恙，我已有心理準備有這天的別離，但此際我仍是心如刀割，傷痛之情，久久未能平復！」

「爸，您以前太忙不能在我身邊孜孜不倦教導我，到我大了，您也不會對我滔滔不絕教誨人生，多年來我每天陪您應約，與前輩朋友群聊天，出席影視盛會、接受訪問，令我恍然而悟，看見您是那麼受人敬重，對待人那麼真誠坦率，又懂搞氣氛，眾人一見您（包括那些電視迷）便發自內心的喜悅趨前，我才明白『譚炳文』不只是『紅藝人』，更是做人處世俱佳的典範！爸，我終於知道什麼是身教了，我會努力以你為榜樣的。」

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（即時娛樂）