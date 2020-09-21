【譚炳文設靈】群星弔唁 謝賢全黑打扮撐拐杖送別炳哥 (18:51)

鄧英敏（左）和安德尊亦到場致哀。（劉永銳攝）

【今日直擊】一代「配音王」譚炳文（炳哥），今天在世界殯儀館「世界堂」設靈，喪禮以佛教儀式進行，並於晚上舉行追思會。炳哥生前人緣極佳，陸續有圈中人到靈堂致哀，包括鄧英敏、安德尊、李香琴女兒蕭紫筠、尹飛燕、劉雅麗與媽咪、吳雨、徐小明與太太、黃夏蕙、劉錫賢、陳榮峻與太太吳香倫等。

謝賢（四哥）近5時左右，一身全黑打扮、架上墨鏡並撐着拐杖抵達殯儀館，他逗留逾20分鐘便離開。問他跟炳哥有何難忘點滴，以及最欣賞對方什麼，四哥不欲多談：「講來講去都是嗰啲嘢！不講了！」之後登車離開。

約下午4時45分，傳媒獲安排到靈堂鞠躬，遺照前中間放了炳哥太太黃玉屏粉紅色心形花牌，並寫上「白頭永訣」，兩旁則放了兒子廣銘及女兒淑瑩與家人的花牌。遺照右邊放滿演藝界好友所送的花牌，包括：王祖藍和李亞男、鄭欣宜、毛舜筠夫婦、葉振棠、尹光夫婦、森森、林家棟、李添勝、呂珊、曾華倩、朱慧珊、焦媛、梁家仁夫婦、夏雨、黃夏蕙夫婦、鄭則仕夫婦、黎耀祥、謝賢、鄺美雲、羅蘭、杜平夫婦、鮑起靜夫婦、楚原夫婦、薛家燕、表妹陳曼娜等，現場一片花海。

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（即時娛樂）