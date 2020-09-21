【譚炳文設靈】痛失多年好友 羅蘭胡楓傷感眼濕濕 (20:20)

【今日直擊】譚炳文（炳哥）本月初離世，今日在世界殯儀館設靈，炳哥生前人緣極佳，圈中好友陸續到靈堂弔唁，胡楓（修哥）和羅蘭於傍晚6時半結伴到殯儀館，二人痛失多年好友，難掩傷感之情，受訪期間不禁眼濕濕。

問到心情是否平復？羅蘭姐搖頭嘆氣：「不是這麼快便可以平復，我昨晚睡到半夜三時便醒了，再睡不着。（最記掛炳哥什麼？）大家一齊工作幾十年，之前知道他不舒服，但不知道他有癌病，而且這麼快便...（是否很久沒見炳哥？）不是，疫情未有前，炳哥和我們去敬老活動，大半年前左右。（他有沒有告訴你患病一事？）我想他自己也不知道這個癌病，之前只知是心臟，要整起搏器。（和炳哥有什麼難忘事？）有好多，以前一星期做三至五晚《歡樂今宵》，經常見面。（很不捨得？）沒辦法啦，人生是....」此時羅蘭姐難過得說不下去。

修哥表示和炳哥相識多年：「大家未曾入行已相識，他以前做珠寶，有珠寶工會，我們經常打乒乓球，認識很久很久，他現在已不在，令我非常難過傷心。知道他是長期病患者，但估不到他有肺癌，所以比較難過。（最難忘哪部劇合作？）難忘的事有好多，忽然間說不出來，我亦都不想說。」

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（即時娛樂）