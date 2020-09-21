【又走一個…】效力無綫12年 李璧琦宣布離巢 (19:59)

繼劉江、田蕊妮、楊秀惠、范振鋒等先後宣布離開無綫後，效力無綫12年的李璧琦，今日也在社交平台宣布離巢；她撰長文分享在TVB的點滴，並甫出不少舊照片，當中包括她跟已故的邵逸夫爵士及方逸華的合照。李璧琦留言：「12年匆匆⋯ 驀然回首⋯ 只能感激沿途每一位⋯ 沒有當天的您，就沒有今日的我⋯ 感謝永遠雍容的 #方姐 於一個我要『一腳踢』做司儀、唱歌、製作兼策劃的春茗中留意到我，當時只是casual chat了幾句，竟然後來會給予我這個素人⋯ 一個機會⋯ 從此人生不再一樣⋯ 雖然之後只能碰上她兩次，說話都只能有幾句空間，每每我都只懂表達無盡感恩⋯ 在心中永遠懷念⋯ 感謝 #樂小姐 #珍姐 #珊姐 循循善誘教導我如何改善，給與機會鼓勵我一邊做一邊學，並一直支持我在音樂上發展、在服侍上投入⋯ 當然不勝感激可敬可佩的監製導演們，不辭勞苦的幕後功臣們⋯ 你們的耐心和付出，會永遠刻在我的心板上⋯

在起跑線由零開始的我，從"完全唔認識"到"好似知知地"實在是既攪笑又驚險⋯ 有幸第一份工為 #明珠台 #DolceVita，誰知原來是一稿兩語，要主持nicam之餘仲要拆散內容拍，之餘仲要枱面食物只有兩件，NG咗係無得再整過⋯ 個腦真係幾時都咁口不對心⋯ 就這樣訓練出轉數、專注、準確性、口齒⋯ 最終多了一技傍身！有幸到意大利拍人生第一個 #旅遊特輯，誰知第一天人落機行李未到，狼狽又可笑⋯ 初段多數放飯為歐洲中餐喎，"authentic"到我哋兩個女仔sneak out meal, 連乾凍三文治都唔放過囉⋯ 就這樣享受了一天睡幾小時，天天搬酒店的行程，留下了最深刻最enjoy最美最值得回味的節目！

有幸參演處境劇 #誰家灶頭 及後挑戰立體角色包括 #忠奸人 #巨輪 #律政強人 等，從沒想過"打人/俾人打" 痛唔痛唔重要，最緊要有情緒層次、淚水乾了無法再流原來是這麼挫敗、強顏歡笑原來會面部抽筋停唔到唔連戲、06-30仲要記律師對白原來係外星人絕技⋯ 就這樣累積學習，漸漸了解人生深一點，明白旁人多一點，同理心亦增長了一點⋯ 有幸參加 #星夢傳奇 過程險象環生、驚心動魄⋯ 以為是最絕望的時候，竟然是圓我音樂夢的起點，使能夠做到一個跟管弦樂團合作的個人演唱會，並從此能繼續發展成為歌手、出碟、巡迴⋯

女生最愛有機會盛裝出場，原來著住六吋高踭鞋+晚裝好優雅咁行完室外紅地氈，身後一關門就會立刻赤腳手執拖尾狂奔100米返廠門口，立即著返鞋吸啖氣，好從容咁接shot行入去若無其事，其實腳板底已經黑晒囉⋯ 就這樣練得一身好武功及蓋世平衡力，睇得又捱得！ #有笑有淚有散聚⋯ 離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存⋯ 都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠⋯ 珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程⋯ 所以忽然感觸起來⋯ 心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！God bless u all！」

（即時娛樂）