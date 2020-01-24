【滙控跌穿$29】麥玲玲心痛 薛家燕考慮溝貨：補番條數 (23:45)

當年提到滙豐控股（0005）總記得「聖誕鐘買滙豐」、「有買貴冇買錯」這兩句說話，不過，這隻昔日的散戶愛股已風光不再，不但跌穿$30關口，今日收市報$28.7，最低見$28.3，距離2009年世紀供股價$28僅一步之遙。不少圈中人都手持滙控，當中包括薛家燕、麥玲玲及林盛斌（Bob），對於愛股跌至近25年來的新低位，各有不同意見。

家燕姐透過電話語音回覆《明報》，她語帶無奈表示自己及仔女都有買滙控，沒有沽出：「冇辦法，依家走一定蝕，可能低啲（股價）入啲補番條數。」

麥玲玲身在內地工作，她接受《明報》電話訪問時提到多年來持有滙控，她稱股價跌感心痛原因並非身家縮水，是大家對滙豐有感情。年初滙豐總行獅子銅像被燒，睇新聞都見有阿嬸傷心哭了。她說：「以前誰的出糧戶口不是滙豐？是香港人的銀行，希望不要再有負面消息，股價快些好番並派息。大家也知道股票市場有升跌，但有些人出糧就買滙豐作投資，真係靠佢養老。」

Bob今年4月曾在社交平台透露以$40買入1200股滙控，今日他上載一張身在遊艇上的照片，似暗示自己「坐艇」，Bob留言：「只要滙豐升返上嚟，我就買到㗎嘞！」有網民提議他留給細仔或孫兒，他回覆說：「唔放棄就唔會輸」、「等待黎明」等自我安慰。

（即時娛樂）