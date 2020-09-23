蔡思貝賴慰玲為好友開單身派對 何雁詩︰幸福真的好重要 (14:33)

將於11月嫁鄭俊弘的何雁詩，日前獲好友蔡思貝、賴慰玲補辦單身派對。何雁詩在社交平台分享照片，留言︰「三個人，一個芝士火鍋，一個蛋糕。三人促膝長談，笑著笑著就過了一個幸福的晚上。謝謝你們為我補辦的單身派對，除了有愛情的滋潤，朋友給大家帶來的幸福真的好重要，謝謝你們令我像小公主一樣。」

賴慰玲說︰「👰🏻是在這裡告知我們你要結婚啦，又在這裡聽你的小故事。本來已身在你婚禮之中，到今日為你辦個小型Party，每一步都不容易，但會是一步一步的圓滿完成！你想食咩蔡思貝都會為你完成，一齊去街市買餸感覺非常良好。」

蔡思貝則說︰「不是常見，一見總是沒有快到天光也不願離開，這次還能夠tuck you into bed﹗我們的小調皮公主快要結婚了，一個會令我們肥胖的小小脫單派對，希望你從此幸福，也要快樂，保持你那鼓傻氣，一直和我們哈哈大笑下去。你想買咩賴慰玲都會十分支持開晒綠燈俾你去買，一齊去街市買餸感覺非常良好。點解冇人偷影，點解？」

何雁詩近日接受傳媒訪問時，重提當年與鄭俊弘公開戀情前，男方被爆有位拍拖3年的未婚妻一事。她坦言當日自己只是比傳媒早1、2日知道這件事，是鄭俊弘來電告訴她的，她知道後非常震驚，更因為被指是小三而情緒病復發。何雁詩最後選擇原諒鄭俊弘，雖然至今仍未能忘記這件事，但她選擇活在當下，已由最初的疑心重變成現在百分百信任對方。而鄭俊弘亦為自己的過失，努力向何雁詩彌補。

（即時娛樂）