【初步治療費用足夠】李明蔚感激熱心朋友捐助：非常感動 (16:18)

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）患上罕見腺樣囊性癌，8年來積極接受治療。日前她在社交網貼片表示，身體狀况愈來愈差，腫瘤壓着神經線，令她面癱，眼珠和眼皮不能動，有一邊聲帶癱瘓，說話和吞嚥也大受影響。Sarena在片中表示有一種叫「免疫細胞治療」，她希望嘗試，但由於費用昂貴，她希望能夠得到各位善心朋友幫助，將捐款存入她媽媽戶口，讓她能夠活下去。

片段曝光後，不少網民及朋友都熱心捐助Sarena，大前天（20日）她在facebook表示：「感恩！感激不盡！很快收到很多朋友的捐款和支持！最感動是能夠得到大家的愛！真的感到很溫暖！因為我體力有限，未能親自謝謝大家！我在這裡衷心感謝感謝感謝您們每一位，幸福不是必然的。」

至今午2時許，Sarena再在fb貼了心心手勢相片，並再次感謝熱心朋友捐助，她寫道：「我是幸福的！很感謝所有熱心朋友捐助！初步治療費用足夠了，盡快會安排接受免疫細胞治療！非常感動！感謝幫我呼籲和分享的朋友還有傳媒朋友！我再一次衷心感謝每一位的大愛與關懷！感恩﹗希望大家把對我的愛和善心，去幫助其他有需要的人。愛你們！祝福大家。」

（即時娛樂）