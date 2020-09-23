【痛失摯愛】小鬼女友峮峮首開腔：不曉得要到哪天我才復原 (16:38)

台灣男藝人黃鴻升（小鬼）上星期在家中猝逝，終年36歲，消息震驚娛樂圈。小鬼靈堂日前開放3天，他的女友峮峮每天都有到靈堂深情相伴，經過連日來沉澱後，她今天在Instagram撰長文訴心聲：「只是想說，大家都辛苦了，我能做的就是替黃鴻升謝謝他身邊的所有人都來陪伴、支持他的家人，謝謝很多很多很多的人給我力量，謝謝這幾天陪伴在我身邊的我的朋友，還有你的朋友。

三天的追思會，你平常私下常提的那幾個好友、景仰的大哥，都會來跟我聊上幾句，從大家的眼神，就能感受到他們的真誠，你的兄弟甚至還很開心的跟我炫耀，他早了我半年認識你還跟你親親（？）情感的深度與認識的時間長度，是沒有關係的，所以我知道，他們很多人真的都很愛你。

也很謝謝你的家人、憲哥（吳宗憲）、好友們、紅隊願意把你私下提到的關於我的事跟我分享，又感人又好笑，所有的人包含粉絲、網友、路過的人都在說著你的好，還記得你在DearPapa提過魔笛的故事，我想...你的魔笛肯定超大一支，而且奏效了，發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌...更多更多的信念，都傳達給大家了，雖然我也不曉得要到哪天我才會復原，但我們就一起跟著他的笛聲前進，總有一天，我們都會好的，共勉之。」

（即時娛樂）