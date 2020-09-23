【以前不停「撞鬼」】張繼聰不介意惡言：乜標籤都冇所謂 (21:01)

王梓軒與張繼聰相識10年，當年兩人常演出TVB綜藝節目，因需要長時間排練，久而久之成為好友。早前梓軒邀阿聰開Ig直播，暢談音樂及人生，梓軒大讚阿聰新歌《David Harleyson》好正、好有型！

40歲的阿聰大談享受中年：「心態好緊要，我仲有後生嗰種心態，點解會做《David Harleyson》，因為近期好鍾意玩古董電單車，人隨住年紀，喜好都唔同，我由細到大都唔鍾意車，但依家好鍾意古董電單車，佢哋所有嘢都有歷史，佢點解會係咁嘅style，因為嗰個年代啲文化係咁，同埋我覺得古董車，幾似我哋依家呢個年紀，我唔係後生可以鬥快嘅車，我係慢慢有味道嘅車，唔通希望啲十幾歲嘅妹妹仔覺得你好靚仔呀！」

兩人剛認識的時候經常合作，更常常傾心事，梓軒說：「我記得有段日子你好低落、壓力大，嗰時心靈上搵到乜嘢，令你突然變咗2013嘅張繼聰？」阿聰感慨說：「 人有時會遇到難題，真係冇得搞，你問我邊一刻覺得自己長大，唔再係細路仔？就係發覺你嘅問題，你父母同身邊人都束手無策，要由自己解決！呢啲難關我廿幾歲遇唔少，好似撞鬼咁，不停撞鬼…有好多嘅抹黑！呢啲你冇得解釋，真係影響好多人對你嘅睇法。」

梓軒憶起和阿聰對話︰「你有次同我分享『We are the one！』，其實我哋每個人喺世界裏面見到嘅所有嘢，基本上都係我哋自己嘅睇法同感受投射出來。既然自己嘅世界都係由自己創造，咁點解唔將佢變得美好啲呢？呢句我記到依家。」

阿聰廿多歲便結婚生B，由男孩變男人不容易，阿聰說：「我都係一個普通男仔，廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活唔容易，仲要面對負面攻擊，點樣同人解釋『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough（堅强），但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，攞創作人獎，都冇人respect（尊重）。」

阿聰自此不再介意惡言︰「你哋覺得我係廢柴又好，食軟飯又好，乜標籤都冇所謂，某程度嗰個都唔係我，認識我嘅人只有我身邊嘅人，口生喺人哋度，佢可以講任何嘢，但我可以揀認唔認同。」多年來的磨練，阿聰學懂調節心態，遇到負面心態最多嬲8分鐘。

（即時娛樂）