【激動爆喊】許芯悅稱遭人身攻擊 莊思明：公道自在人心 (22:28)

莊思明表示自己是受害者都未喊，又指人在做天在看。（Ig截圖）

【今晚直擊】楊明與女友莊思明早前參與拍攝新戲，戲中許芯悅（Katie）演楊明女友，二人有不少對手戲。有報道指拍攝期間，莊思明貼身監場，以防Katie埋男友身，事後Katie向傳媒直指害怕莊思明凌厲眼神，被對方氣場嚇親。

Katie今晚（23日）出席頒獎禮活動，當追問有關她與莊思明的報道時，她突然垂下頭沉默30秒，然後手震兼爆喊說：「我不可以講太多，報道出街後，收到一些鬧我信息，真不想被別人人身攻擊、侮辱和詛咒。」Katie沒有指名道姓是誰人所為，只承認為此事不開心，並哭了一晚，更難以入眠。

Katie愈說愈激動，她表示好驚，暫時未決定會否報警求助，因對方只是罵，未致於恐嚇。她續說：「有人叫我不要講，但點解事實不可以說出來？我只是答了幾句而已。」

Katie認為人與人之間最需要是尊重，未知若果再見面時，會不會避開對方。她強調非刻意將信息傳給記者變成新聞頭條，她不覺得做C1（娛樂頭條）和金錢很重要，期間她說：「就算矮做model都不代表人格差！」Katie希望為自己平反，當提議或找楊明擺平事件，Katie稱沒有楊明聯絡方法，加上戲已拍完，暫時未知幾時協助宣傳。

莊思明今晚在Ig限時動態連出兩個po：「預咗啲講開大話嘅人係唔會咁容易收手架啦！你要繼續老屈作故仔博見報你咪繼續囉，公道自在人心！我又唔知你係邊位，同你講多都嘥氣。 #我係受害都未喊 #人在造（做）天在看 #你想利用我到幾時 #係唔係唔作故唔屈人就冇得見報呀」、「其實佢都幾好笑 #想笑死我 #有個小丑氹自己開心都幾幸福呀 #你再講大話小心變咗木偶鼻」。

（即時娛樂）