再有劇拍搏到盡 李佳芯冒險為機械人角色長戴隱形眼鏡 (22:55)

李佳芯（Ali）、馮盈盈、陸永日前為新劇《智能愛（AI）人》開工，拍攝一場講述馮盈盈在愛人陸永面前電擊機械人情敵李佳芯的戲分。Ali去年疑因捲入政治風波被無綫雪藏大半年，原本有份演出的多套新劇被連環易角，如今終於等到再有機會擔正拍劇，拍攝時出盡全力。

她坦言演機械人角色非常疲累，除了因為多動作戲，拍攝時又要站得直，不能如正常人般郁動。Ali說︰「我經常提醒自己是個機械人，早段時還要生硬地說話，又有很多夾雜諺語及古詞的對白要記，要演得似就要在很多細位落工夫，要靠想像力，才清楚自己的動作及表情是否心中所想，怕出來效果有點怪，要下多點苦功。其實我仍然看不慣這個造型，希望觀眾會覺得我漂亮了！」

曾做過眼角膜手術的Ali，拍攝時為配合造型要長戴有色隱形眼鏡。她透露︰「醫生建議我不可戴隱形眼鏡，所以我只要有1小時休息也會將隱形眼鏡除下來，讓眼睛休息。戴半日沒問題，多過半日就會雙眼乾澀。（怕不怕有後遺症？）不能想那麼多！戴隱形眼鏡的確幫到角色，最重要是出來效果真的似機械人，唯有自己小心一點！」

除了拍新劇，Ali也獲廣告商續約，又傾了一些新廣告，似乎工作運重來。她說︰「本身都是拍劇就忙，拍完就得閒，唯一希望觀眾喜歡我的角色，覺得有驚喜，這是我最想做的，運氣是無法控制。（傳你搬到西貢豪宅轉運？）我已搬了一段日子，最得閒時就在這間屋，所以覺得不關事。」

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（即時娛樂）