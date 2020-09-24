小鬼生前最後錄音花絮今晚曝光 追思音樂會10‧6台北舉行 (12:31)

黃鴻升（小鬼）本月16日在台北寓所猝逝，其所屬的滾石唱片宣布將於10月6日晚上7時在台北華山Legacy舉行《黃鴻升地球上最浪漫的演唱會》，由吳宗憲、林柏昇（KID）一同主持，並邀請小鬼的生前好友參與，屆時眾好友會分享一段話、歌曲或影片，讓大家更貼近小鬼的不同面貌及人生故事，演唱會場外會規劃成小鬼的相關作品佈置，並會同步進行線上直播，相關轉播平台以及歌迷入場方案仍在研究中，將讓海內外所有粉絲一起追思懷念。唱片公司提醒此次音樂會並無售票，歌迷不要隨意聽信網路代購，以免受騙。

黃鴻升生前和好友柯有倫、竇智孔已錄好合唱歌《扛得住》，小鬼逝世前3日在社交平台先行透露歌名及宣傳照片。唱片公司表示《扛得住》的錄音工作花絮預計今晚在滾石唱片官方YouTube頻道播放，數位音樂及YouTube完整版MV將於9月28日在各大音樂平台正式上架。

柯有倫表示︰「《扛得住》最初是因爲3個朋友、3個兄弟，在打拼的路上看到彼此的堅持與執著，希望用這種心境，去鼓舞所有遇到困難或是挫折的人。詞曲創作的靈感，就像是當年柯受良、吳宗憲、劉德華的《笨小孩》，3位要好的兄弟一起歌唱表達出很單純、快樂且正面的能量，也鼓勵大家在疫情嚴峻的這段時間一定要『扛得住』，從困苦悲傷中走出來。相信有音樂的陪伴，大家一定能夠扛得住，也希望透過充滿力量的歌曲，將黃鴻升的溫暖和正能量精神延續下去。」

（即時娛樂）