【生日快樂】李司棋70大壽︰感恩自己尚算健康 (12:54)

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文章日期：2020年09月24日
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李司棋相約朋友慶祝70歲生日。（李司棋Instagram圖片 / 明報製圖）
李司棋感恩年屆70的她尚算健康。（李司棋Instagram圖片）
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李司棋在社交平台上載她手持「70」字樣的紙牌，留言︰「70歲了，happy birthday to me！感恩自己尚算健康，感恩有好朋友替自己慶祝。祝大家都生活愉快，身體健康！」
（即時娛樂）
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