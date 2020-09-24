【生日快樂】李司棋70大壽︰感恩自己尚算健康 (12:54)

李司棋感恩年屆70的她尚算健康。（李司棋Instagram圖片）

李司棋在社交平台上載她手持「70」字樣的紙牌，留言︰「70歲了，happy birthday to me！感恩自己尚算健康，感恩有好朋友替自己慶祝。祝大家都生活愉快，身體健康！」

（即時娛樂）