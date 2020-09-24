台北街頭熒幕播新歌廣告 姜濤︰謝謝粉絲們為我做的宣傳 (14:04)

姜濤目前身在台灣拍攝偶像劇《超感應學園》，同時忙於宣傳新歌《孤獨病》。姜濤昨晚在社交平台上載身在台北街頭的照片及片段，見他身後不遠處的大廈熒幕正播放其新歌《孤獨病》的宣傳片段。姜濤說︰「《孤獨病》已經推出將近一個月了，這段時間非常感謝每一位喜歡這首歌的朋友，你們的留言我都看到了，實在是沒有想到這首歌有將近4000則留言，我也幾乎每一個小時都會更新看一下最新的評論，每一則都非常的用心。」

「我知道自己做（作）為歌手來說還有很多的不足，我也知道並不是每一個人都喜歡我的歌，這些都推動著我去改善並做好每一首歌。我覺得音樂最重要的就是能否讓別人真心的感受到你要表達的東西，無論最後歌曲本身得獎與否，我覺得都是其次。我知道很多支持我的人，對於別人不喜歡我或者我的歌這件事很敏感，很感謝你們的支持，但要知道藝術本身這件事情就是很主觀的，世界上不可能每一個人都會喜歡同一種東西。」

「作為歌手，其實只要做到對得起自己的作品就夠了。得獎也好，不得獎也好，這些都不妨礙大家欣賞每一首歌曲。還是那句話，寧願做一個大家覺得可惜的人，也不要做讓大家覺得不值的人。噢對了～謝謝我的粉絲們在台灣為我做的宣傳，知道大家確實花了不少錢。相信我，下一首歌會讓你們對我更驕傲一些。」

（即時娛樂）