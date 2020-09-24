疫情下演藝工作受挫 41歲林盛斌發展生意開拓收入來源 (14:46)

林盛斌（Bob）今天41歲生日，他在社交平台撰長文，分享過去半年在疫情下生活的感受。他說︰「過去呢半年，好唔容易。好多朋友同工作夥伴都知道我係一個幾正能量嘅人，因為我覺得，與其著眼失去咗幾多，不如諗吓點樣可以得到更多，發展更多。」

「一個人嘅人生，係由無數咁多個選擇而造成，每一個人都可以去選擇點樣過自己嘅生活，我見到有d朋友喺呢段日子睇咗好多Netflix，煲咗好多劇，同埋打咗好多機，好寫意，我認為適當嘅休閒同放鬆時間係必須嘅！但係如果可以選擇縮短返（番）少少呢個時間，例如睇少dd、煲少dd、打少dd啫，然後選擇將呢dd時間拎出嚟，再去加以善用，可能可以為日後嘅事業同發展埋下多dd種子。」

「由疫情開始爆發，到而家呢二百幾日，我選擇睇咗好多本關於個人成長同理財嘅好書，上網睇咗好多關於創造命運嘅大師級講座，打電話聯絡返（番）好多應該喺工作上可以合作嘅朋友。喺我應用返（番）我喺書本同講座入面學到嘅理論同方法，再邀約電話簿上嘅好多位去見面去磋商去傾合作，好好彩，好感恩，喺過去呢段時間，我發展咗幾個我從來都冇諗過會接觸嘅範疇同領域，投入咗好幾個同拍檔們新開拓嘅生意機會，雖然暫時只係啱啱開始階段，但我好肯定，呢d都係我未來其中幾個好重要嘅收入來源。」

「可能因為我個心仍然盡力保持正面同樂觀，喺呢個咁艱難嘅市道仍然有少量工作機會，我相信，佢哋都係我吸引返（番）嚟嘅。半杯水嘅故事我諗我唔需要再去表述，你可以選擇頹廢、繼續怨天怨地，你可以選擇積極、努力爭取機會。睇完Jim Rohn一個好多年前嘅講座，好喜歡呢一句：『If you change，everything will change for you！』仲有，其實，今日係我生日，40 + 1。不過唔知有冇人有耐性睇到呢句。」

好友蕭正楠留言問︰「即係點呀？究竟而家隻匯豐應該點呀？係咪等佢去返（番）40+1蚊？will HSBC change for us？」

阿Bob回覆傳媒，被問到生日如何慶祝時說︰「其實都冇乜慶唔慶祝，今晚可能一家人喺屋企食外賣車仔麵，哈哈，因為我之前喺我個社交平台出咗我成日去食嗰間車仔麵嘅post，我啲小朋友話未食過，佢哋好想試吓！佢哋都唔使送咩生日禮物畀我，只要乖乖地，唔好成日發脾氣，咁我就已經好開心！我嘅生日願望係希望疫情盡快過去，人人有工開，大家都開開心心！」

（即時娛樂）