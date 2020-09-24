鍾欣潼公開眉骨6厘米恐怖傷口照 開工拍戲要靠遮瑕膏 (15:15)

鍾欣潼（阿嬌）早前於廈門酒店房間內不慎撞傷右邊眉骨，傷口長達6厘米，要先後接受了兩次縫合手術，希望將疤痕減至最細。阿嬌手術後只休息了數天就忍痛復工，卻被網民質疑她炒作。阿嬌今日在微博公開其傷勢照片，見其眉骨上縫了針的傷口跟眼眉一樣長，非常恐怖﹗幸好，阿嬌的康復進展良好，從其復工當日正在化妝的照片看，雖然傷口依然可見，但化了妝後已沒那麼明顯。

阿嬌說︰「經歷了十幾天的恢復期之後，我額頭上的『小夥伴』終於走上了快要痊癒之路～剛開始摔倒時，整個人都和它一起懵了。不過大家放心，已經沒事了。感謝這段時間以來大家的關心和愛護，要感謝霍汶希和容祖兒第一時間到廈門探望我，還要感謝在受傷期間幫助我的院長以及每位醫護人員，感謝任達華、惠英紅、蔡卓妍、林峯，還有我身邊的工作人員，是因為你們的幫助才讓傷口可以恢復地那麼快，也要謝謝兩個劇組所有的朋友，你們的細心陪伴和體諒讓我感到無比溫暖幸福。這麼說來，這個小意外也算是甜蜜的『負擔』吧。再次感謝每一位愛我的人，謝謝每一位粉絲，也在這裡和大家說聲抱歉，讓大家擔心了，我會好好照顧自己的，請大家放心～同時也感嘆一下，遮瑕膏簡直是偉大的發明。」

（即時娛樂）