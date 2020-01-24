【姜濤江𤒹生捲入事件】Anson Lo歌迷送禮誘商台DJ播歌 梁文禮出Post鬧爆 (20:08)

商台DJ梁文禮昨日在社交平台以「粉絲行為，偶像賣（埋）單」為題，爆料指最近903不少DJ都收到某歌手歌迷的私訊，質疑為何送禮後，其偶像的歌曲播放率未有上升。梁文禮寫着︰「呢幾日903上上下下DJ們都收到某歌手歌迷DM，大致上話903點解唔播佢偶像嘅歌，反而播邊個邊個嗰首；又話我哋送咗禮物俾你哋，你哋都唔支持。如果1/1 XXX攞唔到XXX獎，我哋全部唔會再支持商台blah blah blah~~~ 首先，DJ因為收到禮物而去播歌已經唔啱，屬於『賄賂行為』；另外我哋唔頒獎俾你偶像就唔支持，呢方面係『威脅』。仲有，首歌並唔係零播放亦有上到榜。寫出嚟係因為我哋都覺得好反感，希望大家認真又用心對待『支持偶像』呢件事，用更有智慧嘅手法去支持你偶像，唔好太過low太感情用事。」

帖文一出後，MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及江𤒹生（Anson Kong）也被捲入事件之中，有網民留言估是姜濤的歌迷所為，但商台DJ麻利隨後在社交平台轉發姜濤的Instagram帖子，盛讚他是個優秀的男生，間接否認與姜濤的粉絲有關。而該段私訊903 DJ的訊息後來被公開，原來是Anson Lo的歌迷不滿903的DJ只播Anson Kong的新歌，嘲Anson Kong唱歌經常走音及靠黐DJ上位。該名歌迷還揚言，如果Anson Lo今年拿不到新人獎金獎就不再支持商台。

Anson Lo雖未有就事件正面回應，但就在社交平台連環出post表示︰「在這年，有機會錄音，有機會出歌，已經是一件要感恩的事情。每派出一首歌，最重要的是大家能否感受到歌曲的意義和energy，其他的考慮，或許都看似重要，但其實都是其次。知道大家很支持我，希望一起正面地努力下去，不能急功，也不能負面，不是要去追求什麼，大家就是去互相欣賞每一次作品就已經足夠了﹗每一次錄歌，也是希望有一個好作品，希望大家逐漸看到我的進步，是我最想得到的東西。承諾，我會繼續努力的。」

被牽連入事件中的Anson Kong就出post道歉，他說︰「從《造星》到成軍，能夠出道已經係一件十分幸福嘅事，衷心感謝每一位粉絲令我們夢想成真。每一首歌都是我們學習的機會，希望每次都可以突破自己，比上一首進步。無論成績如何，有你們的支持已經很足夠，希望大家可以繼續開開心心支持我們，我們只是一群剛上線的小伙子，12子一定會繼續一起成就解鎖。未來還有很長的路，大家一起走下去吧，再一次向被影響到的人說聲抱歉。」

（即時娛樂）