【聖荷西謀殺案】相隔多年再鬥戲 阿Sa被Sammi眼神嚇親 (21:05)

由鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍（阿Sa）和佟大為等主演的電影《聖荷西謀殺案》，明天（25日）正式上映，戲中阿Sa演一心逃避不倫之戀，出走往聖荷西，並投靠好友Ling姐（鄭秀文飾）的舞蹈員Yanny。阿Sa在戲中面對第三者的指控，令她有理說不清，現實生活中的阿Sa，每當被誤解的時候，又會如何反應？她說：「不同年紀會有不同的反應，年少時覺得被誤會，是天大委屈，急於向全世界澄清，但成長到某個階段，就會明白有些事情，並不是三言兩語可以解釋，既然不能左右其他人想法，也無謂多說，清者自清。」

繼2003年的《戀上你的床》後，Sammi與阿Sa再度合作拍戲，感覺愉快得多，阿Sa說：「Sammi是前輩、天后級，當時我不過是出道幾年的小女生，同場戲分又不多，沒有談上幾句話；這次完全不同了，我們有共同朋友，私底下也會吃飯聊天，可以談談時裝、養生、做運動，話題很多！」

不過，埋位時大家百分百投入演出，阿Sa坦言有一場戲，被Sammi嚇倒：「我在吃早餐，然後她就走出來，跟我交代一些事情，一接觸到Sammi的眼神，我立即怯一怯，那是從來沒有在她本人或任何作品裏看到的，很兇、很冷漠！」

壓軸3位主角的高潮戲，阿Sa表示心理壓力極大：「這場戲一氣呵成，中間不能有休息、停頓，所花費的氣力與能量也很高，我很怕自己出錯，會對大家造成影響，所以要完全投入，用盡氣力去演，就算受傷也沒所謂。」

（即時娛樂）