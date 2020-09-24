張達明入娛樂圈跟萬梓良有關 顧定軒跟好戲之人合作嗌驚 (21:35)

張達明及顧定軒日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒訪問，談及拍《麥路人》感受。顧定軒表示跟眾多前輩合作難忘，他說：「開頭接戲見到有咁多好戲之人，自己都好驚，起初有啲擔心handle唔到，戲中有啲肢體同情緒上嘅嘢都同導演、編劇傾咗好耐，其中有場戲要出手打阿嫂，我未試過打女人，初初都唔敢落手，係導演叫我狠心打落去。」

入行8年的顧定軒又說：「咁多年嚟自己做過好多小眾角色，接觸到好多平時感受唔到嘅人生，希望嚟緊可以拍多啲本土電影，屬於我哋故事嘅角色，可以有信息畀到觀眾就係最有意義嘅事。」

張達明表示未曾跟萬梓良合演過，他説：「實在太吸引，佢點演我就點去，跟返佢個節奏同energy，唔可以輸畀佢，另外我入行唔多唔少都同佢有關，我面試第二round，係揀咗佢曾經演過嘅《EQUUS》一段戲做畀King Sir（鍾景輝）睇，之後我就入咗演藝。」

張達明憑電影首度獲得金像獎最佳男配角，他稱：「其實以前仲難有提名，我以前做男主角，啲對手太強，太多高手爭，而且我演開喜劇，喜劇好難有提名，所以今次我好感恩，因為我病過，得獎證明我可以做到嘢！」

（即時娛樂）