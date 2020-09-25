【專訪】成熟穩重vs靚仔有型 黃錦燊黃愷傑細談父子情 (22:33)

黃錦燊和吳家麗曾在無綫共事，但當年反而沒有合作機會。（劉永銳攝/劇照）

黃錦燊和兒子黃愷傑在《熟女強人》演情敵，各師各法追劇中女神吳家麗。（劉永銳攝/劇照）

一個成熟穩重，一個靚仔有型，年逾70歲的黃錦燊與囝囝黃愷傑，首次以父子檔拍電視劇，父子二人在ViuTV新劇《熟女強人》演情敵，各師各法追劇中女神吳家麗。

黃愷傑和演出經驗豐富的爸爸首次拍劇，起初難免擔心兼感到壓力，但他沒刻意向媽媽趙雅芝偷師問意見，反而靠自我發揮，埋位時能自然入戲。黃愷傑表示兩仔爺很少講追女經或過問感情事，兩父子靠共同興趣包括健身操肌、交流健康資訊、看戲來維繫親情，黃愷傑說：「多數和爹哋去健身，媽咪自己留家做瑜伽，我們會3個一齊看戲，跟父母之間不會有秘密。」

黃錦燊則說： 「平日我們一齊健身，訓練的動作一樣，但目的就不同；他少做健身的話，肌肉會變細和減磅，我少做就會增磅，肌肉會由6嚿變1嚿，所以互相提點，成為對方的training partner。」

問到一家三口何時聯手拍劇？黃錦燊抱開放態度：「沒有不可能，亦不會刻意安排，順其自然，劇本角色適合就有機會，我個人認為三人合體，對宣傳可能有少少幫助，最重要是劇本、對手好，群體合作先有好效果。」

與兒子首次合作後，黃錦燊預告可以再有其他嘗試，如拍警匪片做上司下屬或兵賊對立，互相鬥智都覺得幾好玩。黃愷傑首次拍香港電視劇，因為角色性格背景與他本人非常不同，故有很大挑戰性，自言是「電視新仔」的他，對自己演出屬OK，尤其能夠用廣東話拍劇，跟對手交流容易，拍攝輕鬆投入。黃錦燊也有同感：「用母語演繹自然好多，當年我剛從外國回港，本來是講英文為主，說廣東話不流暢，對演出有阻礙。見他之前返內地拍劇，無親自講普通話，或者是用配音，總覺得欠少少自然。」

（即時娛樂）