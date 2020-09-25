《奪冠》10‧1香港上映 陳可辛︰鞏俐是演郎平的不二人選 (14:48)

陳可辛執導，鞏俐、黃渤主演的電影《奪冠》，今年初受新冠肺炎疫情影響而押後推出。電影公司宣布，《奪冠》將於10月1日在香港上映。

電影講述了從1981至2016年的中國女排在國際體壇上屢創輝煌的故事，當中「郎平」一角更是貫穿整個故事。當日一眾真身上陣的中國女排冠軍隊員包括朱婷、惠若琪等，得知鞏俐飾演郎平時十分興奮。原來導演陳可辛早在劇本創作前已鎖定由鞏俐飾演郎平，他說︰「我決定要拍《奪冠》時，第一時間就聯絡鞏俐，如果她不能接拍，我就拍不成、連劇本都開始不了。郎平是一個英雄人物，每一個人都很熟悉她的故事，會對飾演她的演員有所期待，這個演員必須與郎平的地位和份量匹配。而鞏俐是中國電影走向世界的第一人，完美地象徵中國女排精神，她絕對是不二人選！」

為了演出郎平這個角色，鞏俐提前了幾個月前往寧波北侖排球訓練基地和比賽現場，親身觀摩。郎平在教練席排兵佈陣時，鞏俐亦在場邊專注觀察，還不時做筆記，非常認真。為了進入角色，鞏俐更每天接受排球訓練，和女排運動員聊天，了解她們的故事和心路歷程，非常認真！

（即時娛樂）