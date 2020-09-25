【在職星媽談湊仔經】千嬅拒做怪獸家長 小谷指身教重要 (16:47)

楊千嬅在抗疫期間享受其烹飪樂趣，不時將煮食片段上載到社交平台分享，有見及此千嬅親自策劃在YouTube開設一個頻道「MY LIVE TV」，節目名為「千言‧慢煮」，每集邀請不同嘉賓無所不談、邊煮邊傾。明天（26日）節目便正式上架，頭炮嘉賓是谷祖琳（小谷），節目中二人分享在職媽媽的心得及湊仔樂，千嬅更炮製囝囝Torres愛吃的蛋包飯。

楊千嬅與小谷兩位在職媽咪，談到湊仔經特別有共鳴，對於為工作而未能專心照顧子女，可會感內疚？小谷認為不應自責，即使24小時陪着兒子，亦不代表是好事，她認為身教才最重要。

千嬅表示為人母初期很緊張，她形容好似讀兒童心理學一樣，有時她反省會否逼得太緊，她不可以做怪獸家長，千嬅覺得現在時代不同，大家追求境界比以前高：「其實要贏在起跑線係有啲大鑊，有時令家長諗多咗！」

小谷認為不能過分照顧子女，因為有時她見到女兒甚依賴，做任何事也伸手叫人幫手，她說：「有次女兒用Zoom上堂做功課，她遇上不懂的問題，便大叫來問我，其實有時我都不懂怎回答，我叫她去問SIRI（手機語音助理）啦，我雖然是媽咪，不過我不一定叻過你，現在教學方法跟以前不一樣。」

千嬅、小谷認為在職媽媽未能全天候照顧子女，所以對老公亦一樣，有時可能會疏忽了他們，做老公的又會否投訴？千嬅說：「個仔發燒我會好緊張，如果燒到40度我會成個人癲晒，不過老公會冷靜啲，等個仔好番，丁生會話其實我都會發燒㗎！」

小谷又說：「有啲朋友嘅老公會詐型，話仔女出世後就冇理過佢，如果佢同我講就一定同佢開拖，我會好嬲，因為娶個老婆番嚟咁緊張你啲仔女，要跪喺度拜多謝佢啦，唔該啲老公醒啲，幫老婆分擔吓，唔好搞咁多嘢！」

（即時娛樂）