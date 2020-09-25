【唔係嘛咁詭異？】何廣沛陳曉華搭lift遇怪事 嚇到唔敢郁 (18:45)

【今日直擊】何廣沛、陳曉華（Hera）、吳業坤（坤哥）、楊玉梅、林漪娸和麥秋成等，出席無綫劇《異搜店》拜神儀式，廣沛與Hera受訪時表示，拍攝已進行兩個月，他們透露之前開工見過難以解釋的事件，嚇呆他們。

Hera憶述昨晚近10點，跟廣沛一起收工搭升降機時好詭異：「當部升降機到達打開門，我們想入去之際，裏面照明燈突然熄晒，仲有『隆隆』一聲，部升降機之後黑晒，我們都不敢入。」廣沛指當時若無其事，然後轉等另一部，他說：「另一部到了，正常打開門，那刻我不敢郁，企我身後的Hera都不敢郁，然後我們對望完就照入去，可能前一部突然故障啦！」Hera表示當時內心顫抖。

廣沛又提起廠內有部道具電腦，約有10幾年歷史，是為配合劇情而買回來的，工作人員多次試機都全無反應，但他在拍攝時演繹開機動作，電腦竟然啟動：「在場工作人員，大家都問：『點解你開到部電腦？』之前想搵電線充電都找不到，不過大家好冷靜，叫快點熄機，不要阻住拍攝進度。」

Hera和廣沛未因遇怪事，而帶護身符開工，Hera說：「我信邪的，不過自己行得正、企得正，冇乜好驚。」廣沛表示以前對鬼神論沒概念，不過拍劇經歷多了，想法有改變：「拍攝劇集《食腦喪B》時，到殮房外取景，工作人員問我怕不怕鬼，我想講『我不迷信』，但幾次講『我不....』，然後就講不出來，感覺被鬼揞嘴，覺得好奇怪。」

（即時娛樂）