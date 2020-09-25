廚藝分高低 夢想零差別 鄧穎芝張紋嘉對演藝夢有團火 (20:08)

左起：張紋嘉﹑彭秀慧和鄧穎芝在節目中無所不談。（大會提供）

鄧穎芝（Vangie）與張紋嘉（Crystal）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，Vangie和Crystal早年跟彭秀慧進修演技而認識，在節目中她們炮製具高營養、適合女士食用的「黑豆茨實節瓜盅」，廚藝麻麻的Crystal表示對入廚感緊張，期間她表現雞手鴨腳，反觀Vangie則有板有眼。

節目中她們無所不談，提到Vangie曾自資出唱片及Crystal曾自資開騷時，彭秀慧表示欣賞，彭秀慧指她們雖然合資發展不同生意，但為圓夢亦自掏腰包，而Vangie和

Crystal表示，對演藝事業的熱誠算是受媽媽遺傳影響，Crystal說：「唔知點解我咁鍾意做舞台劇？媽媽喺我細個時做業餘劇團，媽媽第一次帶我喺台上演出，我記得當時仲係用手寫稿。」至於Vangie亦透露媽媽在她年幼時，曾在酒廊唱歌，不過最後為了屋企，而放棄了歌唱事業。

對於演藝路，Vangie直言最緊要舒服，她說：「喺呢行咁耐，曾自資出唱片亦付出咗好多，但一直停留喺同一位置，所以都想嘗試其他發展，但唔係完全放棄演藝事業、唔係要完全退出，如果突然有日我想錄首歌，可能有天我會再想唱歌，我覺得咁樣會舒服啲。」Crystal則表示演藝事業最重要有滿足感。

（即時娛樂）