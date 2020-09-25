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【生日月收逾10個蛋糕】36歲傅穎自嘲阿姨級少女打扮 (21:42)
文章日期：2020年09月25日
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傅穎孖何珮瑜慶祝生日，傅穎自嘲是「阿姨級少女打扮」。（Instagram圖片）
傅穎跟何珮瑜（左）成為好姊妹。（Ig圖片）
36歲的傅穎在生日月收到逾10個蛋糕。（Ig圖片火
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日前度過36歲生日的傅穎，連日來慶祝活動停不了，她在生日月合共收了逾10個生日蛋糕，昨晚她偕好姊妹何珮瑜一齊慶祝，並搞笑自嘲「阿姨級少女打扮」，又笑指自己是36歲的偽少女。
（即時娛樂）
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