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【生日月收逾10個蛋糕】36歲傅穎自嘲阿姨級少女打扮 (21:42)

文章日期：2020年09月25日

日前度過36歲生日的傅穎，連日來慶祝活動停不了，她在生日月合共收了逾10個生日蛋糕，昨晚她偕好姊妹何珮瑜一齊慶祝，並搞笑自嘲「阿姨級少女打扮」，又笑指自己是36歲的偽少女。

（即時娛樂）

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