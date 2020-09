康子妮與林曉峰(阿Lo)今個月驚爆「分」訊,結束二人18年婚姻,一度傳出黃翊介入其中,事後當事人亦已出來否認。康子妮與阿Lo育有兩子,同樣今個月生日,大仔林寶11號的17歲生日時,一家四口有慶祝,到細仔林熙24號的16歲,康子妮與阿Lo再次為了囝囝,暫時放下二人的問題,一家人出外食烤肉慶祝,並於社文平台曬合照。

康子妮留言:「From the size of a tadpole to a well grown up 16 year old young man... @jakelmb Happy 16th birthday! #ilovemyteenagesons #happy16thbirthday #alwaysbabyinmyheart #funniestguitaristintheworld」大致意思指兒子由蝌蚪長大成為一名16歲的年輕人,祝生日快樂。

(即時娛樂)