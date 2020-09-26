【報警處理】人夫陳偉成驚爆桃色事件 健身中心遭淋紅油 (13:25)

陳偉成（Avis）今年3月榮升做爸爸，太太黃藹樂誕下兒子陳朗瑜（Adrian），一家三口相當幸福。陳偉成昨晚卻爆出桃色事件，被指向舊愛發送情慾對話，而他位於旺角的健身中心遭人貼大字報及淋紅油，事後他已報警處理，並在社交平台回應相關事情。

陳偉成上載兩公婆合照，並先發文回應桃色事件，他留言：「最近都收到好多朋友send俾（畀）我話網上有謠言講個是非，還用電腦Key左我個樣同埋電話號碼，寫一啲好無聊嘅對話，當然要攞個電話好簡單，問我是但一間公司都會有，當我收到嘅時候第一時間立即比（畀）我老婆睇，我老婆笑到跌咗落地下，話我點會咁有文采你估你真係讀大學咩，如果真係事實我都好希望當事人出嚟同我對質，喺呢度都同收到訊息嘅人講聲唔好意思麻煩到大家，但係如果你係我朋友你應該唔會相信，我唔知點解會有啲咁多餘嘅人，自問結婚之後沒有同一個女性朋友出過街，平時我電話都係比（畀）我老婆攞住，咁嘅大話都講得出，好在我不嬲都俾（畀）咗100分之100安全感我老婆，想破壞我哋嘅感情。。。。太天真啦，I love U 黃樂樂，最後當然交俾警方處理，現在CID調查中，報案編號Mkrn 20048100，Ps: 收到嘅人可唔可以inbox我 我都想知道麻煩到邊個。」

陳偉成之後就健身中心遭惡意破壞發出嚴正聲明，指事件已報警處理，務求水落石出，還他清白，並向客戶、同事和合夥人帶來不便致歉。

（即時娛樂）