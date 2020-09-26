【不後悔】彭家麗憶1994年退出樂壇：大壓力到無端端喊 (14:15)

彭家麗接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，分享她的音樂路和感情事。提到1994年跟蘇永康合唱《從不喜歡孤單一個》後，當年毅然跟唱片公司解約及退出樂壇，彭家麗說：「可以說當年競爭大，我94年之前一個獎也沒拿過。唱歌是我第一份工作，總覺自己花了很多努力，看着身邊一直很多人幫你、家人也一直支持你，但一直沒成績交代。是很心灰意冷及不好意思。回想當年很細路女，大壓力到無端端自己喊，我又較自閉，圈中沒什麼朋友可以傾訴。唱片公司也希望我當休息一陣子，但我真的很不開心，只說『我不會再唱了』，我不會後悔，雖然當年未成熟作出這決定，但我又好proud of自己有這決心，又不是有其他公司傾或者有什麼後路，話不做就不做，睇番是幾好笑，好像很型。」她稱解約退出後一直有登台，之後再加上教唱歌，經濟上沒有問題的。

彭家麗於2007年因信仰讓她差點成為人妻，可是籌備婚禮期間卻主動取消婚禮，至今仍然保持單身。追問當年為何臨門悔婚？她說：「我們是教會認識，最初是long distance關係，靠電話溝通，到籌備結婚前一個月進行婚前輔導，我才發現他口中所講不是真實的他，感覺是不適合，就分析是否要更進一步結婚，那就決定取消婚禮。（之後有否其他追求者？）是有人跟我表白，但我會認真跟對方說，我不想玩玩下，會先出街觀察，但到最後又覺得對方不太適合繼續發展。朋友都說我太理智，其實我只要求另一半專一、跟我溝通到，及有沒有誠意一齊走下去。」

（即時娛樂）