患癌太太病情急劇惡化 林子博盼獲捐款讓老婆接受新治療 (16:55)

林子博太太董燕君（Shirley）患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，去年底完成化療，但最近病情反覆，頻頻出入醫院。子博早前透露發現台灣有免疫細胞治療，希望能帶老婆飛往當地就醫，但由於治療費用高昂，所以希望能得到大家的捐款支持，令Shirley得到戰勝病魔的機會。

他說︰「自去年確診患上罕見癌症（平滑肌肉瘤），我太太Shirley在過去這一年，一直透過化療及鏢（標）靶治療對抗病魔！然而，自今年八月起，她的身體情況出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，而癌細胞更四處擴散，現在除了行動只能靠輪椅外，近日更連進食都出現嚴重困難，的確，這令我和Shirley都感到非常徬徨和擔心！」

「Shirley有一個希望，希望能嘗試較新的『免疫細胞治療』。由於香港的公營醫療機構沒有涵蓋這種治療，而這種治療的費用亦相當高昂，坦白說，以我現在的經濟狀況，根本沒辦法為Shirley付擔這費用，但既然這是太太的意願，她也明言不想放棄，更捨不得孩子......所以，我們夫妻二人商量過後，在任何方法都想嘗試的情況下，我們希望得到大家的支持！」

（即時娛樂）