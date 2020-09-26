盧瀚霆粉絲送禮誘播歌 花姐稱歌迷仿效韓粉做法 無意賄賂 (17:59)

【今日直擊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的歌迷送禮誘商台DJ播歌，又稱如Anson Lo今年不獲新人獎金獎就不再支持商台，事件惹來一眾903 DJ不滿，梁文禮更在社交平台出Post鬧爆。MIRROR經理人花姐出席ViuTV《全民造星III》記者會，表示了解後發現該名歌迷不是Anson Lo的歌迷會成員，又指粉絲送禮給DJ是仿效韓國粉絲幫偶像宣傳的做法，相信對方並無賄賂之心。

阮小儀未有收到Anson Lo歌迷的禮物，但透露以往曾收過某些歌手粉絲贈送的小禮物。她強調不會因為禮物而播歌，播什麼歌要視乎是否適合節目主題。提到不少藝人參加《全民造星III》，身為評判的小儀說︰「看到參賽者，他們在圈中打滾多年，鬥心可能已被磨蝕，但不要小覷每個機會，利用今次機會將未能發揮的天分和潛能展現出來。」同為評判的鍾舒漫說︰「聽到小儀的說話有感觸，我在這行15年，中間都試過做到『滑牙』，公司又多限制，未必做到真正的自己。」

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（即時娛樂）