霍啟剛罕談父母離婚 憶秘攜戒指去菲律賓求婚緊張到震 (21:43)

霍啟剛接受港台《舊日的足跡》訪問，罕有地暢談他從小到大的家庭生活。已故全國政協副主席霍英東的元配夫人霍呂燕妮月初病逝，身為霍家長子嫡孫的他和祖母感情深厚，稱祖母去年2月中風後長期留院，他們一家人當時非常擔心和不習慣。霍啟剛說︰「我出世時媽媽才20多歲，非常年輕。她常忙着陪爸爸、爺爺去外地進行各種職務，所以整個家庭的起居飲食、學校書簿費用等都由嫲嫲負責。最難忘每天5時，嫲嫲都會打電話問我們是否回家吃飯，現在我更覺得這個電話是多麽的重要。晶晶第一次懷孕時，嫲嫲問她是否喜歡吃蝦，她孝順地點了頭。哈﹗結果她天天都有蝦吃了。今年中秋節，沒有了嫲嫲，我想她和爺爺相隔14年後，現已在天國相逢。我知她很掛念子孫，我答應，我們會帶好第4代，請嫲嫲安息﹗」

霍啟剛又回憶爺爺（霍英東）生前非常熱愛運動，也積極推廣體育活動。他說︰「爺爺每天都會游水，喜歡暖水、凍水兩邊走。每次見面第一句就是問『今日游了水沒有？』最記得那次他約我打網球，卻搬來一張椅子。他坐在球場邊，一邊睇文件一邊看我打球，我和教練打足兩個鐘，快累死了﹗爺爺並非只為愛運動而推廣體育，他要推動國家進入奧運，希望提升整個民族的自信，以及世界對中國的認同！我這陣子也積極教子女踏單車，教曉我踏單車的人不是我父親，是他一個外國朋友，我很享受那種成就感，希望我的子女會記得教識他們踏單車的人是爸爸。」

談到已分開的父母霍震霆及朱玲玲，霍啟剛指爸爸貌似很惡，其實是個有趣及有創意的人。他說︰「我和兩個弟弟也從事自己意願的工作，家庭沒有特定庭訓，只要求我們做正直的人，媽媽要我們說到做到。」2006年，朱玲玲親證已跟霍震霆離婚。霍啟剛說︰「父母親分開是可惜的，但媽媽當時有向我們充分解說。而且我們年紀也大了，希望大家都開心，到現在我們的關係都很好。嫲嫲的喪禮，媽媽兩天也有來陪伴。我們3兄弟也剛剛在家中為她慶祝生日，弟弟負責下廚。」

霍啟剛與郭晶晶2012年結婚，兩人至今育有1子2女。重提當年在菲律賓的小島沙灘上求婚，霍啟剛依然甜絲絲︰「我從沒去過菲律賓，沿途一直擔心戒指會不會被海關查出，可不可以帶入境，如被沒收了怎辦？我一直心跳加速，幸好一切順利！我為求完美，也準備了鮮花，晶晶好像有少許預計到，她沒有流淚，但最開心是她一口答應了﹗」

（即時娛樂）