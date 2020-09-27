連詩雅尊重場合稍露性感 周柏豪催袁偉豪趕快造人 (15:11)

周柏豪和連詩雅（Shiga）昨晚參與《星光熠熠耀保良》演出，Shiga以超低胸晚裝示人，獲師兄周柏豪讚打扮美艷。Shiga說：「自己在疫情後長了一點肉，所以尊重這個盛大場合露一露，將來會不會行性感就睇場合。（騷性感要不要問准緋聞男友陳家樂？）工作都是自己決定，事前冇人知我這樣打扮。」柏豪在旁亦送鼓勵說：「我一向話Shiga是可造之材，今次她的打扮可以作為以後標準。」

柏豪又指相距近兩年再出新歌，收到好多朋友傳來恭喜信息支持，「出歌後立即追看粉絲意見，自己抑壓了的情緒也爆發出來，激動到飲泣，好似變回小朋友一樣。（新歌MV邀請女兒演出？）她拍攝當日好生性，非常合作，日前一起欣賞成果，感覺有趣。女兒現在10個月大，她望見我在畫面出現識反應，見到自己4個月時上鏡個樣，她發呆了，不知為何自己會在畫面中出現」。

至於老友袁偉豪公布一年前已向張寶兒求婚成功，柏豪表示：「是比大眾早少少知道，我住隔離座很近，知道他出入去那裏，是騙不到我，見到他近一年好開心。見證他們認識，希望我有份做兄弟團，他們亦快點生小朋友。」

（即時娛樂）