劉德華59歲牛一開網上生日會 預告出新碟 疫情後巡迴演唱 (22:43)

劉德華今天（9月27號）59歲生日，疫情下未能跟歌迷見面，遂在網上舉行《愛的連線生日會》，與全球歌迷慶祝。久未露面的華仔穿上牛仔外套及鬆身褲，容光煥發！他在1小時的生日會上唱出《愛不完》、《忘情水》、《肉麻情歌》、《再說一次我愛你》、《真我的風采》、《一起走過的日子》、《心只有你》等經典歌曲，又透過熒幕與粉絲分享歌迷會會址多年來的變遷、歷年生日會的照片。其間，華仔唱出一曲《心肝寶貝》送給家人。

華仔說︰「今天是我的生日！2020年是比較特別的一年，中間經過了很多很多不同的情况。我在這一年有很大的感受，我今年的生日願望是希望這個疫情很快會停下來，沒有天災，希望我們每個人都過得很開心，很健康，這是我今年最大的願望！疫情過了後，我們又可以多點見面，一切變回正常！我的歌迷會其實也停了很久，去年開始已沒有舉辦活動，直至現在。很多謝很多不同的朋友繼續在歌迷會內支持我，多謝你們！」

華仔表示這段日子都是在公司及錄音室工作，由於過去一年受疫情影響沒什麼電影拍到，所以他和伙伴製作了很多電影音樂，也正在製作新唱片。華仔唱出新歌《繼續美麗》，惟唱完後尷尬大笑起來，他解釋︰「這是我第一次唱，我覺得中間唱快了一拍！我好緊張，冒汗！如有機會，我再找時間慢慢跟大家唱這首歌，希望這首歌會成為大家茶餘飯後會用來哼的歌。」

其間，華仔回覆粉絲的問題，被問到疫情下是否會取消所有大型實體活動時說︰「我很想做的，但是大家要團結，希望疫情一過就可以穿州過省，無論是演唱會或歌迷會。我最懷念就是一日跟3000人影相，以前『夢想成真』就是影相，我在5、6個小時內跟幾千人合照，笑到硬晒！我們不會取消實體表演，只是暫時押後，等疫情完結了再安排。」

生日會尾聲時，華仔親自捧出蛋糕，在樂隊成員陪同下唱生日歌、吹蠟燭和許願。他說︰「真的要謝謝所有朋友透過這個鏡頭跟我一齊過生日，也謝謝平台讓我們有機會可以讓世界各地的朋友可以跟我過生日，我們很快會有演唱會！」獻唱《仍唱我的歌》及《心只有你》期間，華仔感謝粉絲多年來的支持，強調很快會跟大家再見。他說︰「全世界有很多不同的地方，大家都陪着我走那麼長的日子。從1988年有歌迷會開始，我只可以告訴你，我就是全世界最幸福的人！謝謝你們！」

（即時娛樂）