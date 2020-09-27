【金鐘獎】姚淳耀黑馬姿態稱帝 柯佳嬿一票之差撼贏楊謹華封視后 (22:02)

姚淳耀與柯佳嬿成為出爐的金鐘視帝視后，柯佳嬿事後跟《想見你》好拍檔許光漢出席慶功宴，她大方回應由舊情人王柏傑負責頒發視后獎項一事。（中國時報圖片/明報製圖）

《第55屆金鐘獎》昨晚在台北國父紀念館舉行，視帝、視后之爭相當激烈，入行10年的姚淳耀以黑馬姿態、憑《鏡子森林》奪得戲劇節目類男主角獎，擊敗張孝全、許光漢、莊凱勛及蔡昌憲。柯佳嬿、楊謹華、莫允雯、天心及林玟誼角逐戲劇節目類女主角獎，被封為死亡之組，最終由柯佳嬿以《想見你》勝出。至於《想見你》則橫掃4獎，成為大贏家。

其實，楊謹華與柯佳嬿早在2016年的金鐘獎已正面交鋒，當年楊謹華以《一把青》入圍呼聲極高，可惜不敵《必娶女人》的柯佳嬿，想不到兩女今次再度交手，楊謹華以《鏡子森林》出戰同樣敗陣，柯佳嬿就第二度成為金鐘視后。據知，今次楊謹華跟2016年的情況一樣，也是以1票之差飲恨。巧合地，首度在電視劇挑大樑的姚淳耀，同樣以一票之差打敗勁敵張孝全稱視帝。

楊謹華於頒獎禮後跟姚淳耀、導演鄭文堂出席慶功宴，對於再度敗在柯佳嬿手上，她不願多說，僅表示把發言機會讓給同劇的瑭霏及姚淳耀，因為他們的情緒應該很滿，卻難掩其失落，目眶似乎含淚。楊謹華坦言為了頒獎禮整天幾乎沒吃東西，只想好好吃一頓，後來也未再受訪，悄悄告退。

至於柯佳嬿上台領獎致辭時顯得有點失神，她跟《想見你》的好拍檔許光漢出席慶功宴時，坦言當時腦袋確實一片空白，聽到自己名字時還想說「是我嗎？是不是該走上去？」，因此就是想到什麼就講什麼，很多感謝的話都不知道該怎麼說，連老公謝坤達也忘記感謝，「 謝謝他對我很多支持，我總是在忙着成為我自己，很謝謝他的支持」。談到她的舊情人王柏傑負責頒發視后，柯佳嬿稱沒特別注意王柏傑有份頒獎，笑指是另一位頒獎嘉賓張孝全拿獎座給她。許光漢亦馬上跳出來幫手解圍，讓柯佳嬿直呼感動，並笑說：「我記得你們有一起拍過戲。」最後她解釋都是小時候的事情，現在已經沒事了。

（即時娛樂）