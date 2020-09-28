【「華仔天地」要搬家】劉德華59歲生日 《肉麻情歌》冧粉絲 (12:33)

昨天（27日）是劉德華的59歲生日，今年透過官網「華仔天地」與各地「家人」慶祝。華仔去年生日在新加坡演唱會舞台上與fans度過，但今年因為疫情關係，華仔只能在網上跟大家慶祝，雖然不能親身與fans見面，但今年安排了3位與華仔合作無間的樂手為他伴奏，華仔表現雀躍，難得可以夾band，眾人又唱又說又笑，場面溫馨。

狀態大勇的華仔調皮說：「疫情期間，每天在家中睡足10小時，精神爽利。這個大日子當然生龍活虎！」華仔在生日會中唱了多首大家熟悉的歌曲，其中唱《心只有你》時，華仔一時感觸哽咽，華仔說出心底話：「從1988年成立歌迷會的一刻開始，我可以告訴你，我就是世界上最幸福的人！」除了唱出耳熟能詳的歌曲外，華仔沒有停下腳步，創作了新歌《繼續美麗》，並在生日會上跟大家分享。

華仔表示因為租約期滿，「華仔天地」也搬家了，他希望未來日子跟大家在網上多點見面：「雖然搬了家，但一切都沒有變，我對你們不變，肉麻說話不會講，只會唱！」接着他唱出《肉麻情歌》冧fans。

華仔為網上生日會，事事親力親為，給自己準備生日蛋糕，與工作人員、樂手合唱，而下星期是華仔的農曆生日，華仔準備紅雞蛋送給工作人員，非常窩心。

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（即時娛樂）