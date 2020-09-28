【兩婆孫玩轉台南】陳柏宇親製繡花鞋答謝外婆養育之恩 (15:48)

ViuTV節目《玩‧謝我阿婆》今晚（28日）播出，節目由陳柏宇（Jason）及羅彩玲主持，他們分別帶外婆到台南及墨西哥旅行，表面上他們要外婆挑戰不可能任務，實質是希望藉着旅行，感謝外婆養育之恩，同時鼓勵觀眾們及時行孝。

Jason父母分開，3歲入住兒童村，Jason外婆為了補償，對Jason疼愛有加，所以Jason想藉今次旅行機會，彌補回流香港後和外婆失去相處的時光，希望感情再進一步。Jason出發前已為外婆準備按摩膏和發熱棒，解決外婆腳痛問題。

外婆於加拿大一手包辦糉子生意，外婆指當年把Jason留在家裏幫手包糉，是想把他留在身邊看管，不要出街學壞。外婆指當年委派Jason送糉，之後收到很多酒樓客户電話追糉，原來是Jason睡着了，忘記送糉；她又指Jason剛入娛樂圈時，自己亦佷擔心，但看見Jason在娛樂圈默默耕耘，沒有走歪路，到孫兒在紅館開個唱滿堂紅，自己亦到場欣賞他的演唱會，為孫兒感驕傲。

Jason為炮製驚喜贈送外婆，於是叫外婆到街頭尋找「波霸」，外婆不知道孫兒指的是奶茶，誤以為是身材很好的女人，搞到一頭霧水，鬧出笑話。另一邊廂，Jason秘密去繡花鞋店舖，親手為外婆造鞋。其後，Jason親自為外婆穿上繡花鞋，場面溫馨感動。

（即時娛樂）