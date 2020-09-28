馬浚偉入行27年開網上音樂會 籲網民捐款助林子博太太 (16:28)

昨日（27日）是馬浚偉（馬仔）入行演藝界27周年紀念，他聯同黎瑞恩（小恩子）、何婉盈、林子博及多位舞台劇劇組演員，在網上平台舉行「馬浚偉演藝27年Online Concert暨舞台劇《男人40 CEO》分享會 」，大唱經典金曲慶祝，唱足4個半小時，十分熱鬧，而馬仔共收到5個蛋糕。

是次的Live Concert意義重大，除了慶祝馬仔入行27年，並分享明年6月公演的舞台劇外，亦為林子博太太募捐醫療費。

林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，由於太太病情惡化，需要接受一項新治療方法，林子博無法為太太應付昂貴的醫療費用，於是在社交網公開為愛妻籌集醫藥費。

善心十足的馬浚偉藉着音樂會幫助Shirley募捐，接受免疫細胞治療醫療費。他在直播中說：「早前為李明蔚打氣，好感恩明蔚的情况，已經暫時紓緩了困境，同樣你（子博）都面對困境，你太太身體狀况令人擔心，我知道她要坐輪椅，身體飲食上遇到好大的困難。」

林子博哽咽想向太太說：「不要再向我交代太多事情，她已經有心理準備，交代好多事情給我，但其實我不想聽，每一次都不想聽，因為我生活上好多事情要依賴太太，我連支票都不懂開，連住的地方個業主姓什麼我都不知道，習慣由她來負責。」他表示希望這個世界還會有奇蹟。

馬浚偉呼籲希望得到大家支持，讓子博籌夠費用，讓他的太太接受治療。馬仔表示：「明蔚好感恩，好多朋友支持她，她已經可以籌備開始接受治療，還有很多需要幫助的人，如果每個人能夠幫助到身邊人，認識到的、接觸到的，這是我們希望的。」他希望透過直播，籌到足夠款項，幫子博太太接受治療。

期間馬仔見到小恩子拿起咪高峰，以為對方有話要講，但此時小恩子已眼泛淚光，並表示說不出話來：「我想喊，我好渣！」

（即時娛樂）