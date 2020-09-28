【太太捲錢債糾紛遭滋擾】麥長青申禁令索償 法庭判敗訴 (18:08)

麥長青（麥包）妻子林孜，6年前捲入炒賣iPhone受騙案，事後引發錢債糾紛，麥長青更遭被告一方派員到電視城及他代言的安記海味追討。麥包認為事件令他失去代言機會，甚至遭無綫雪藏，要求法庭禁止對方作出滋擾行為和賠償約800萬元的損失。

高等法院今（28日）頒下判辭，認為麥包欠缺直接證據，裁定他敗訴，下令雙方各自向對方支付訟費。原告為麥長青，被告為黃美芳，以及黃任董事的天時達（香港）有限公司。被告另向麥包提出反申索，要求他還款逾百萬元，惟同樣遭法庭拒絕。

法官在判辭形容，麥包作供時表現坦率，屬誠實可靠的證人；不過法官對麥太林孜的部分供辭有所保留，例如麥太聲稱被告多次來電滋擾，卻只能提供一段語音信息作證據，相關信息甚至沒提及被告的名字和涉案款項。當麥太解釋為何不向法庭提供其他語音信息時，相關供辭亦不清晰和不一致。

就原告指稱被告曾到電視城和安記海味滋擾，法官指出上述事件欠缺閉路電視片段、目擊證人或事發照片佐證，形容原告的案情大多來自傳聞。法官又指，原告不透過法律程序要求無綫交出涉案的閉路電視片段，或有商業和個人考慮，惟有關片段屬本案重要證據，認為原告未能證明被告作出誹謗言論，裁定原告敗訴。

【案件編號：HCA254/16】

（即時娛樂）