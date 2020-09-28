【被判敗訴後不吐不快】麥長青稱事件擾攘幾年：身心疲累 (18:35)

麥長青（麥包）的太太林孜於6年前疑墮炒賣iPhone騙局，引發錢債糾紛官司訴訟，期間麥包被人追數，他入稟要求法院禁止對方作滋擾行為，以及賠償損失，高院今天頒下判辭，認為麥包欠缺直接證據，裁定他敗訴，下令雙方各自向對方支付訟費。被告黃美芳另向麥包提出反申索，要求他還款逾百萬元，惟同樣遭法庭拒絕。

對於被判敗訴，麥包回應傳媒時表示，感謝大家關心，又指事情總算告一段落，人也覺得輕鬆，他說：「上次上完庭得到對方在庭上承認我不是騙徒時，我已當事情完結了。

其實這次訴訟是因有人說我是騙徒，欠她118萬元，先有律師行致電太太替黃女士追數，太太已向對方律師行解釋，根本不認識對方，亦沒有欠對方錢，及後亦交由我方律師行，作了書面回覆。

但之後太太收到自稱替黃女士收數的人，打電話追數、要脅和恐嚇，再有人到TVB追債及到我代言的商舖搞事而起。我們已嘗試報警，但因證據不足只能交由律師處理，亦基於當時有其他代言產品在身，和剛好是《羅生門》話劇演出之時，為免有所影響，同律師商量後決定申請禁制令，但禁制令後仍收到恐嚇電話，所以決定提出訴訟，要求停止騷擾和賠償。

後來直至真正騙徒被定罪，對方才找人打電話給我們，要求庭外和解，但不作任何賠償，當無事發生，我為求還自己清白，唯有繼續訴訟下去。

時至今日已幾年過去，在庭上黃女士亦親口承認我不是騙徒，亦已清楚知道我也是受害人，說那騙案與我無關，叫做還我清白了。

今日『法官今（28日）頒下判詞裁定麥長青敗訴，同時亦駁回被告要求麥賠償118萬港元的反申索。』亦證明我沒有欠人錢，再次還我清白。

整件事擾攘了幾年，真的身心疲累，亦多方面受到影響，自己亦等同賠上了多年工作努力。訴訟其實主要為取回清白，和請某些人不要再作出騷擾。訴訟目的已達，只是金錢和其他都犧牲不少。

但不吐不快的是，既然黃女士都承認我不是騙徒，法庭亦證明我沒有欠人錢，但為何我敗訴？這就是法律，法律是講證據，是誰叫誰去恐嚇、收數、追數、搗亂？而所有收數、追數、搗亂…我都沒親眼見，親耳聽，也沒有證據證明是誰所做…一切疑點歸於被告的前提下…做壞事的人只要懂走位，行走在法律的灰色地帶，就可免法律的制裁繼續犯法。

今次（希望是唯一的一次），非常感謝我的兩位律師一直以來的支持和幫助，令我在整個訴訟中安心不少。亦謝謝所有關心和相信、支持我的朋友，我兩夫妻只會展望將來，過好每一天。放心！長青不死！哈哈！」

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（即時娛樂）