【金像獎延期】黃秋生唔愕然：中港台三地電影工業已不是大融合 (19:25)

由袁劍偉導演、黃秋生和林嘉欣演出的《死因無可疑》，被視為明年金像獎大熱門之一。（資料圖片）

鑑於新型冠狀病毒疫情一直在變化，故此香港電影金像獎董事局，經審慎討論後，決定將第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，延至2022年舉行，同時將2020年及2021年年度符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。

相關新聞：【疫情影響下...】第40屆香港電影金像獎延至2022年舉行

今年上映的《死因無可疑》男主角黃秋生，接受《明報》訪問時表示：「一早估到，《死因無可疑》入圍，都未必一定是我獲獎，聽到延期舉行不愕然，因為看到社會和事情發展，大家習慣了後，就不會返轉頭，可能轉形式舉行，可能沒有以前般風光，中港台三地電影工業，都已經不是大融合，沒有以前那份友誼和快樂，好多原因和顧慮下，台上的人不可以暢所欲言，台下的觀眾又不敢給反應。

沒有人希望香港電影業從此這樣，我都希望好似以前蓬勃，可以多戲拍，但沒可能，回不到以前的世界，當願望和創意都沒有的時候，大環境不存在，工業都不會存在。總之，金像獎再做都是另一樣事情，不同以前的畫面。」

被視為明年金像獎大熱的《死因無可疑》導演袁劍偉則說：「尊重金像獎大會的決定！」

至於《拆彈專家2》於聖誕節上映，出品人寰宇電影公司負責人林小明對金像獎延期舉行表示：「明白、理解金像獎協會因疫情而延遲舉行的決定，那《拆彈專家2》就2022年先報名參加。」

（即時娛樂）