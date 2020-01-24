【金像獎延期】主席爾冬陞稱董事局大比數決定 不擔心兩年一屆造成評審困難 (20:25)

金像獎主席爾冬陞今年在網上公布得獎結果，坦言這次決定延期舉行是無奈的決定。（資料圖片／明報製圖）

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，香港電影金像獎董事局經審慎討論後，今日決議順延第40屆香港電影金像獎頒獎典禮至2022年舉行，同時2020年及2021年年度符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。

金像獎主席爾冬陞今日接受《明報》訪問，他表示：「不管是年度影片數量問題還是市道問題，就疫情影響下頒獎禮的籌備繼續受到重大影響，好像場地及人手問題，所以最後我們才作出這無奈的決定。（大家如何取得共識？）此事由14位董事代表向自己所屬的屬會先作出諮詢，最終董事局大比數意見認為第40屆是具有代表意義，亦不希望在這疫情不穩定情況下為舉辦而草草處理，加上今年度上片量亦少，大大失去影片競賽的吸引力，所以決定延期一年。」

至於兩年一屆會否令評審造成困難？爾冬陞說：「不會，這段時間在港上映的片量不多，兩年整合在一屆投票，絕不會影響其吸引力，過往曾經有年度選片數量超過100部。兩年整合在一屆投票是不會影響競爭力，選民的判斷力及相關工作。」

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（即時娛樂）