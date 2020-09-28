【曾效力無綫亞視】羅銘偉心臟病發離世 終年66歲 (21:00)

曾為無綫及亞視擔任主持工作的羅銘偉（Michael Law），日前因心臟病發逝世，終年66歲。羅銘偉一班好友突然接到噩耗，紛紛在社交平台發文悼念，香港電台DJ鄧慧詩說：「近日見到朋友post的黑白照，幾乎都發放相同訊息 Law Michael生也歡喜，死也歡喜，我跟你的最後合照，大家都是笑着的，願你早登極樂」資深音樂人Anders Nelsson（聶安達）則表示：「我很傷心地發現我的老朋友Law Michael最近心臟病發作。他是一個真正的善良的人，他作為歌手和Emcee都做了很多慈善工作。安息吧！」

劉錫賢則留言：「萬萬想不到，兩星期前還與你一起搞活動，現在就天人相隔，米高，一路走好。」之後，劉錫賢接受傳媒訪問時透露，羅銘偉於本月20日晚上突然在屋企門口樓梯暈倒，送院搶救卻返魂乏術，醫生證實他心臟病發。

原本羅銘偉有份參與劉少君監製的舞台劇《大亞灣老豆》演出，同劇演員還有麥翠嫻、江圖、王維德等，該劇原定6月26日公演，最後因疫情改期；現在羅銘偉離世，令此舞台劇留下遺憾。

羅銘偉於1978年參加麗的電視（亞視前身）「亞洲太平洋業餘歌唱大賽」香港賽區奪得冠軍入行，先後在無綫及亞視擔任主持工作，其後離開電視台，仍繼續做活動司儀工作。

（即時娛樂）