陳柏宇(Jason)與太太符曉薇(Leanne)的女兒陳羿辰(Abigail),本月25日2歲生日,兩公婆當然有為愛女Abigail慶祝。符曉薇今日在網上分享一家三口當日的開心情形,並留言:「亞標兩歲啦 雖然年齡已經兩歲 但我哋身形仲係一歲 大家記唔記得佢件衫?上年一歲生日會著過嫁 睇吓三歲生日會仲著唔着到先 搞一個生日會真係好鬼攰 今次仲搞左(咗)兩個 又要準備野(嘢)食又要set場 不過最重要見到亞標開心 老土嘅嘢唔講啦 最後講 I love you so much 我知你最愛嘅係媽媽」

(即時娛樂)