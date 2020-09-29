【專訪】兼任《熟女強人》戲劇策劃 吳家麗望替女人爭一口氣 (22:38)

【專訪】「90年代性感女神」吳家麗是無綫藝訓班出身，1980年代尾由電視圈轉入影壇後發展順利，名利雙收，片約一部接一部，除了贏得「吳九組」美譽，1993年憑電影《郎心如鐵》封台灣金馬影后，再於2000年憑電影《流星語》奪得香港電影金像獎「最佳女配角」。近廿年無正式拍電視劇的她，今次為ViuTV劇集《熟女強人》構思故事及演出，原因是想替女人爭一口氣，「去年拍電影新版《女子監獄》，我兼任策劃構思故事，跟監製伍健雄合作愉快，之後我們再傾合作，我想起這個圈現在全部男人戲，我就想再拍女人戲，借了內地受歡迎劇集《歡樂頌》為藍本，找編輯寫一個集時尚、漂亮、有特色人物於一身的故事，然後今年6月至8月開工，好快就拍完。我對收視都幾有信心，始終女性題材劇不多，而且卡士又強，靚人靚景，希望觀眾喜歡，可以食住個勢，繼續用不同元素拍第二、三、四季，長做長有」。

吳家麗於《熟女強人》中飾演一位名模，年輕時未有把握機會生肓，到年紀成熟仍未找到對象，於是決定前往雪卵，令她感同身受，跟現實中的自己有點似，「我以前有拍拖的，不過問題太多，我又是吳九組，投入了去工作，搵到錢都不懂得花，錯失了良機。有一期試過返內地拍戲，但緣分遇不到適合對象，或者可以講我『奄尖』，如果你問我會不會雪卵？我不會了，育兒需要付出好多，自問耐性不夠，一向有養狗仔，狗仔忠心、無意見，易養過人仔，我哥哥和妹妹有小朋友，我有份湊過，就當過了癮」。

至於現年56歲的吳家麗有否想過找個伴侶脫單？她直言：「其實我有秘密情人，只是冇講出來，大家撞不到。老實講，有男性朋友，有無發展機會就隨緣，我不會花好多時間在一個人身上，我喜歡獨身生活，比較自由，但我冇拒絕，又冇積極。不過，我相信好多男人不敢放膽走近我，可能我有氣場，經常演女強人、大家姐、殺人放火、被人殺，人生經歷太勁，別人覺得我難招呼，不知道怎樣駕馭。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）