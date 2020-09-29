【女一鬥坎坷】李宥利林秀香同遭家暴 「慘」出高收視 (15:53)

林秀香（左圖）和李宥利在劇中各有各慘。（大會提供）

近期韓國多位一線女演員挾新作回歸電視圈，掀起一股實力派女星回歸潮，當中《謊言的謊言》李宥利、《Alice》金喜善、《當我最漂亮的時候》林秀香，除了是叫好又叫座的收視保證，3人更在新劇各自鬥慘、哭出亮眼成績，這3部劇集均在「黃Viu煲劇平台」上架。

視后李宥利在《謊》演攻讀美術出身的平凡少女，後來因為工作表現出色而獲器重，成為化妝品牌豪門新抱，豈料卻是另一個悲劇開端，她不僅遭遇家暴、被誣陷殺害丈夫而入獄，而且劇中父親車禍身亡，惡毒奶奶還帶走她在獄中誕下的女兒，更下令秘書將其殺死…不少網民雖指內容煽情，但因為劇情緊湊而追看，演慣惡女的李宥利，今次一改作風變身慘情新抱，演技眼前一亮。

《當》講述金志洙和河錫辰兄弟倆，同時因愛上林秀香而反目的三角戀愛情故事，林秀香飾演的陶藝家吳芮智，更是劇中最慘情的角色之一：自小因母親入獄，而與姑姑同住，受盡親人白眼和肉體暴力；後來認識了學生徐煥（金志洙飾），更與其兄徐鎮（河錫辰飾）相戀，原以為幸福降臨，戀人竟然在賽車時失蹤，同時陷入婆媳糾紛，又要面對金志洙的熱烈追求，令她再度陷入混亂之中。

金喜善和周元主演的《Alice》開播後也掀起話題，全因故事涉及科幻、緝兇和平行世界等元素；加上金喜善展現演技，一人分飾周元母親和現代天才物理學家，「前者」為了誕下受蟲洞輻射影響的孩子，毅然從未來回到過去，卻在兒子18歲那年慘遭殺害；「後者」與周元在相處中暗生情愫，竟在穿越未來的過程中，發現對方將死在自己懷裏。

（即時娛樂）