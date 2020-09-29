【貼地靚媽】寧願女兒從錯誤中學習 林嘉欣拒為囡囡執書包 (17:05)

【今日直擊】林嘉欣今天出席戶外服裝品牌活動，貼地的嘉欣不想兩個女兒太依賴城市生活，平時會帶她們行山、到米埔觀鳥和去沙灘執垃圾等，讓小朋友接觸大自然，嘉欣說：「兩個女兒不嫌棄執垃圾，因為人人有責，自己的垃圾應該自己帶走，要不然我們行山徑和沙灘就大件事了」。

嘉欣透露大女已10歲，今個疫情女兒長高了很多，已到她的鼻樑位置，鞋的尺碼跟她一樣，可以穿她的衫和鞋，她說：「女兒剛回復實體課，大女升讀4年級，細女升讀2年級，細女說自己1年級都未讀就升2年級，我相信全港家長和小朋友都好慘，好似沒返過學就升班，要追回功課和成績。」

她已放手給兩個女兒自己照顧自己，不會幫她們執拾書包和檢查手冊，她說：「做太多反而對她們不好，讓她們從錯誤中學習」。

談到「第40屆香港電影金像獎」因疫情延至2022年舉行，將兩年濃縮成一屆，變相令競爭變大，嘉欣主演的《死因無可疑》是受影響電影之一，嘉欣相信金像獎董事局經過深思熟慮才作出此決定，亦不覺得多了對手會影響她爭影后，因為她非為攞獎而拍戲，嘉欣笑言導演兼老公袁劍偉較慘，她也曾問老公：「你OK嘛？」

（即時娛樂）