【金鐘獎視后】柯佳嬿發長文講感受：未來我會更勇於嘗試 (20:35)

出爐金鐘獎視后柯佳嬿今日在網上發長文分享得獎感受。（柯佳嬿Instagram圖片／資料圖片／明報製圖）

台灣女星柯佳嬿日前憑劇集《想見你》再度封金鐘獎視后，今日她在社交平台發長文分享感受：「想見你的每個演員都是一時之選，換了誰都不行，也因為是你們，因為是這樣的組合，這部劇才會是現在大家看到的這個樣子。謝謝對手戲最多的光漢，柏宇，毓麟，藝文姐，張翰哥，大鶴，因為與你們的碰撞和互動，我的角色才能更立體。和你們相處很簡單很開心，平時大家總是嘻嘻哈哈開玩笑，少有正經的時候，今天，認真的謝謝你們。

很多媒體朋友們一路看著我長大，也一路陪伴我成長，謝謝你們對這部劇的喜愛，謝謝你們懂得我很多玩笑話，謝謝你們為典禮熬夜到凌晨，一起彌留拍訪問到最後，辛苦了。

謝謝喜愛想見你的觀眾朋友們，謝謝你們的參與，並跟著我們一起走到終點。希望這個故事能帶給你們些什麼，那個什麼也能一直留在你們心中，成為你們的一部份。就好像角色之於我，也從此深藏在我心中的某個角落。

我感謝想見你而遇見的每一個人，感謝想見你帶來的一切。關於表演，我會繼續努力學習。表演以外的事，未來我會更勇於嘗試。

謝謝手機訊息及社群平台裡的每一個祝福，謝謝你們，我都收到了，很溫暖。在這邊要特別跟八三夭說一下，不好意思我單飛了，如果你們接受單飛不解散的話，再跟我聯絡。

然後，謝謝媽媽跟弟弟在我拍攝的時候幾乎完全沒跟我見面，謝謝你們的貼心（？），讓我更專心。

最後，有些人問我台上怎麼沒有謝坤達，我說，因為他在家。

放心，對他的感謝，還有很多要說的話，我會親自跟他說。

最後的最後，我要謝謝編劇簡奇峯和林欣慧，很謝謝你們寫出了這個充滿魔力又充滿魔性的劇本，我才有機會體驗，如此豐富又烙印進靈魂裡的角色旅程。

所有的一切都那麼珍貴，我會好好收進心裡，有空就想起。

以上感言，如果我提前準備，典禮好像會超時的更嚴重？

總之，今年的感觸太多還來不及消化，不過，我會一邊整理內心一邊好好過日子的。不管未來如何，往前走吧。」

（即時娛樂）