前女子組合2R的Race(黃婉佩)2016年與新加坡富商結婚後退出娛樂圈,兩人育有3歲大女兒Cara。Race昨日接受新加坡傳媒訪問,透露已為丈夫懷上第二胎,胎兒目前14周大,預產期為明年第1季。她表示再懷孕初期有身體不適,有時會因為說話太多而出現喘氣及惡心的反應,幸現在已過去了,一切恢復正常。

Race又透露飲食習慣有改變,以前愛吃蔬果和飲湯,現在卻覺得不合胃口,有時候會因為不知道自己想吃什麼,寧願餓着而決定早點上牀睡覺。至於胎兒性別,Race暫時只告訴了親友,未向外公布。

她在社交平台分享該段訪問的新聞截圖,家姐Rosanne(黃婉君)留言︰「I love being an Aunt ﹗ Give me more 👶 👶🍼﹗(我喜歡當姨媽,給我更多寶寶﹗)」衛蘭、衛詩等圈中人也有留言恭喜。

(即時娛樂)