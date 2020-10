孫慧雪(Snow)與丈夫羅天彥(Edwin)的兒子Riley已經3歲大,昨天開學時因為不捨得媽媽而在課室內放聲大哭﹗孫慧雪在Riley的社交平台分享照片,留言︰「各位小朋友今日開學情況如何呀?Riley情況好慘烈,返到屋企講咗十次:Mama, u leave me alone today, but it's ok, dun do it again mama!(媽媽,你今天留下我一個人。沒關係,但媽媽不要再這樣做了﹗)搞到媽媽個心呢......」

