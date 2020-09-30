身體未康復靠「包裝」見人 張達明罕談家人︰仔女對我很重要 (17:35)

張達明日前接受苑瓊丹（苑仔）主持的節目《開工大吉77》訪問時，自言在台前幕後打滾多年，最愛仍是演出棟篤笑。他說︰「我做監製不是很在行，但這個崗位可以想想找哪個朋友幫忙，夠不夠錢碌哪位人情卡客串，在我病後可以圓監製夢。我多年來最鍾意還是演棟篤笑，因為夠即興，曾試過突然忘記了對白，錯晒都照演下去，偏偏成為最好笑的一段。」

張達明近年一嘗得獎滋味，他說︰「兩年前去《華鼎獎》，初時以為做頒獎嘉賓，到場才知自己得獎，初時不相信，以為拍整蠱片，那是我第一次得獎。到《金像獎》被認同意義好大，原來我是一個正式的演員，是交到貨的！當時已很久沒拍戲，可以參演很吸引，我擔心自己身體是否支持到，當時我很瘦，但動作戲不多，覺得自己應付到。」

曾患癌症的張達明坦言身體未完全康復，所以要盡量「包裝」自己去見人。他說︰「好似今日要見苑仔，我就化個妝，食番肥啲，令自己看來飽滿一點。我呼籲各大監製找我演皇帝呢類角色，坐着被人服侍，加上我曾在周星馳、劉德華的電影中演過皇帝，是『皇帝專業戶』！」

提到早年常到外地工作，張達明對家人有所愧疚：「當然會，未病之前都有！當時去廣州拍戲，一走就半年，偶然才返香港一日半日，離開仔女那麼久會有點心痛。我一向都少提家人，因為不想交代私事，但想講多句，我的仔女對我很重要，是我人生中最美麗的事。我是幸運兒，會做所有事令他們快樂。」

苑仔開心見到好友精神飽滿：「知道佢重了15磅，真的很開心！他很難得開腔提及家人，我要多謝他。他最初說欠我人情債，其實沒有，當年佢套戲要補拍，我以為沒有錢，誰知有糧出，同一場戲收了兩次錢，他是一個好監製！」

（即時娛樂）